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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin uygulama yaptığı sırada polisi görünce kaçan şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan K.D.'nin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Şüpheli K.D. hakkında yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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