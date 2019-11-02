Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin uygulama yaptığı sırada polisi görünce kaçan şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan K.D.'nin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Şüpheli K.D. hakkında yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP
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