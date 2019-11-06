Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı

Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı

8 saat önce

Uyuşturucu suçundan aranan zanlı Malatya'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı, System.String[]

Uyuşturucu suçundan aranan zanlı Malatya'da yakalandıktan sonra tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya - Elazığ kara yolunda uygulama yapan Battalgazi ilçesi Jandarma görevlileri, uyuşturucudan dolayı aranan C. E isimli şahsı yakaladı.


Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlı C.E tutuklanarak, ceza evine konuldu. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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