Uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı
8 saat önce
Uyuşturucu suçundan aranan zanlı Malatya'da yakalandıktan sonra tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
Uyuşturucu suçundan aranan zanlı Malatya'da yakalandıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya - Elazığ kara yolunda uygulama yapan Battalgazi ilçesi Jandarma görevlileri, uyuşturucudan dolayı aranan C. E isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlı C.E tutuklanarak, ceza evine konuldu. - MALATYA
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