Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanan Beyza Sağ (21), geçtiğimiz günlerde cezaevine girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç kız, birden fenalaşarak kriz geçidi. Görevlilerin ihbarı üzerine cezaevine giden sağlık görevlileri, fenalaşan hükümlüyü Honaz Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Pamukkale, Kocabaş, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucudan cezaevine girdi, kriz geçirip öldü - Son Dakika

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