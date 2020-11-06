Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı belirlenince tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı belirlenince tutuklandı

06.11.2020 10:56
Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı belirlenince tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşıp dere kenarına düşen, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polise teslim edilen E.K., aranması olduğu belirlenince gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşıp dere kenarına düşen, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polise teslim edilen E.K., aranması olduğu belirlenince gözaltına alındı. E.K., mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Bademlik Caddesi'nde meydana geldi. E.K., kullandığı uyuşturucunun etkisiyle cadde üzerinde bulunan dere kenarında fenalaşarak, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra kendine gelen E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polise teslim edildi. Polisin yaptığı UYAP sorgulamasında Edirne Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan arandığı belirlenen E.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı belirlenince tutuklandı

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı belirlenince tutuklandı - Son Dakika


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