Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesiyle birlikte yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesiyle birlikte yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Vakıfköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yasa dışı dişi Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda ekili halde 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ve O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:10 Kaynak: İHA
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