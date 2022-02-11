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UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

11.02.2022 13:07

ELAZIĞ'da uyuşturucu ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ'da uyuşturucu ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde durumundan şüphelenilen M.A. ve A.O. durduruldu. Yapılan üst aramalarından 1 ruhsatsız tabanca ile bir paket içerisinde 335 gram metamfetamin ele geçirildi. M.A.'nın 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. M.A. ve A.O gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise 'torbacılık' yaptıkları tespit edilen H.A. ve F.E.'nin adresleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda 115 gram eroin, hassas terazi, yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 fişek, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 mermi ile 7 bin 750 TL ele geçirildi. H.A. ve F.E. gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

M.A., A.O., H.A. ve F.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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