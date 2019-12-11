Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 22 yaşındaki E.E. adlı genç kız, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı
5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı 'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

Son Dakika Haberleri
23:28 Adalet Bakanı Gül: "2020 yılında yeni bir insan hakları eylem planını hayata geçireceğiz" - Son Dakika
23:28 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
23:23 Adalet Bakanı Gül: "Yargı hiçbir kişi, kurum veya merciden emir ve talimat alamaz" - Son Dakika
23:21 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:20 2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika
22:35 Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü - Son Dakika
21:42 PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom - Son Dakika
21:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]