Uyuşturucudan hükümlü şahıs JASAT'dan kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucudan hükümlü şahıs JASAT'dan kaçamadı

29.06.2022 17:32
Uyuşturucudan hükümlü şahıs JASAT'dan kaçamadı

Uyuşturucu suçundan aranan ve 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Uyuşturucu suçundan aranan ve 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan aranan ve 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan M.Ç isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan hükümlü şahıs JASAT'dan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan hükümlü şahıs JASAT'dan kaçamadı - Son Dakika
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