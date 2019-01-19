Uyuşturucudan Kurtuldu, Şimdi Uyuşturucu Bağımlılarına Eğitim Veriyor Arşiv

Uyuşturucudan kurtuldu, şimdi uyuşturucu bağımlılarına eğitim veriyorAnkara'da yaşayan Murat T. (29), 16 yaşındayken uyuşturucuya başladı.

Uyuşturucudan kurtuldu, şimdi uyuşturucu bağımlılarına eğitim veriyor



Ankara'da yaşayan Murat T. (29), 16 yaşındayken uyuşturucuya başladı. 8 yıl uyuşturucu kullanan Murat T., Pursaklar'da bulunan Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği'nde (UMDER) 2 yıl süren rehabilitasyonla bağımlılıktan kurtuldu. Yeni hayatına başlayan Murat T., şimdi aynı dernekte uyuşturucu bağımlılarını kurtarmak için eğitim veriyor.



İstanbul Bağcılar'da yaşayan S.T. ve M.T. çiftinin 2 çocuğundan Murat, 8'inci sınıfa giderken arkadaşının etkisiyle uyuşturucu madde kullanmaya başladı. İlk zamanlarda 15-20 gün aralıkla uyuşturucu kullanan Murat T., ilerleyen zamanlarda farklı maddelere yöneldi. Yaklaşık 8 yıl boyunca uyuşturucu madde kullanan Murat T., hem sağlığını hem altın fabrikasındaki işini kaybetti, ailesi ve çevresi ile ilişkileri de bozuldu.



2 YIL TEDAVİYLE UYUŞTURUCUDAN KURTULDU



Arkadaşını ziyaret için 2014 yılında Konya'ya giden Murat T., burada aldığı uyuşturucunun etkisiyle rahatsızlandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat T., taburcu edildikten sonra madde bağımlılığından kurtulmak istedi. Bunun için Konya'dan Ankara'ya gelen Murat T., kendisine yardım edilmesi için birçok yere başvurdu. BİMER vasıtasıyla Pursaklar'da faaliyet gösteren UMDER'e yönlendirilen Murat T., burada 2 yıl süren rehabilitasyonun ardından uyuşturucundan kurtuldu.



DERNEKTE DENEYİMLERİNİ ANLATIYOR



Lise mezunu Murat T., sağlığına kavuştuktan sonra aynı dernekte kendi deneyimlerini anlatarak uyuşturucu bağımlılarını kurtarmak için eğitim vermeye başladı. Özlem T. ile 3 hafta önce evlenerek yuva kuran Murat T., dernekte uyuşturucudan nasıl kurtulduğunu anlatırken, yaşadığı zorluklardan da örnekler vererek bağımlılıktan kurtulmanın yollarını gösteriyor.



Murat T., uyuşturucu nedeniyle ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin bozulduğunu belirterek, "Beni çok seven insanlar bu sefer bana yüz çevirmeye başladı. İyi arkadaşlarım gitti. Sağlık açısından kendi yaşamımı idare edememeye başladım. Ruhsal ve fiziksel sorunlar çıktı. Vücudum hep yara içindeydi. Çünkü hep pisliğin içerisindeydik, inşaat köşelerinde, sağda solda, sokaklarda. Çok sıkıntılar yaşadım sosyal ve ekonomik olarak" dedi.



'DOKTORLAR ÖLÜR DEMİŞ'



Konya'da uyuşturucunun etkisiyle sokakta komaya girdiğini ve hastaneye kaldırıldığını anlatan Murat T., şöyle konuştu:



"Doktorlar, 'ölür' diye beklemiş. Bir hafta sonu yeniden hayata döndüm. Sonra uyuşturucudan kurtulmaya karar verdim. Konya'dan Ankara'ya geldim trenle. Ankara Valiliği, BİMER'e başvurdum, beni derneğe yönlendirdiler. Leyla Hanım da elimden tuttu. Bana eğitimlerimi vermeye başladı. Yaklaşık 2 sene sürdü. Bu süre içerisinde psikologlar ve psikiyatristler derneğinden aldığım eğitimler var. Kişisel, genel, temel psikoloji ve madde bağımlılığı eğitimi vardı. Bunların hepsini aldım. Başaracağıma inanıyordum; çünkü gerçekten bırakmak istiyordum. Şimdi de bıraktım, hayata bağlandım. Şimdi derneğimize gelen madde bağımlısı arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Amacım zaten onlara bir şey vermekti. Ama veremesem bile bu sayede ben ayık kaldım. Hem onlarla uğraşıyorum hem de bu sayede ayık kalıyorum. Dernekte psikolojik eğitimlerimiz var. Kısacası 'hayır' demeyi öğretiyoruz, arkadaşlara. Sürekli onlarla konuşuyoruz, birlikte bir şeyler yapıyoruz. Yeri geldiği zaman dini programlar yapıyoruz. Sosyal programlarımız var. Havuza, futbola, yürüyüşe gidiyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz arkadaşlarla."



'MADDEYİ BIRAKMIŞ İYİ ÖRNEKLER, REHBER OLUYOR'



UMDER Başkanı Leyla Yağanoğlu ise Murat T.'nin 4 yıl önce derneğe geldiğini söyleyerek, "Çelimsiz, zayıf, kapkara, ayakları yara bere içerisinde geldi. 5-10 gün aç kalmış ve yol yürümüş. Ayaklarının altındaki yaralar 3 ayda iyileşti. Biz tedavi uygulamıyoruz. Çünkü biz bir tıp merkezi değiliz. Rehabilitasyon merkezinde gönüllü annelerden oluşan bir ekip var, gönüllü babalardan oluşan bir ekip var ve daha önce maddeyi bırakmış, iyi örnek olan rehberlik sistemi mevcut. Bu rehberlik sistemi ile birlikte aynı vazifesini görüyor çocuklar. Zaten uyuşturucu maddeden kurtulmuş arkadaşlarını gördükleri zaman, 'Evet neden yapamayayım, ben de yapabilirim' diye birbirlerinden güç alıyorlar. Bu şekilde tedavileri sağlanıyor" dedi.

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