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Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi

30.11.2021 22:12

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla ve yardım çağrısıyla gündeme gelen genç evinde ölü olarak bulundu. Gencin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Gencin bir yakını ayakta durmakta güçlük çekti.

Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 6533 Sokaktaki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki torunu Kerim Can Şenol'un, hareketsiz olduğunu gören babaanne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şenol'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Şenol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi. Cenazenin alınması sırasında Şenol'un bir yakını güçlükle ayakta durabildi.

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

"SAHTE ÇİP İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ"

Kerim Can Şenol, 2019 yılında uyuşturucudan kurtulmak için yine uyuşturucu kullanan babası ile birlikte taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve 14 yaşında arkadaş aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, genç yaşta ölmek istemediğini söyleyip yardım istemişti.

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

"YARDIM İSTEMİŞTİ"

Kerim Can Şenol, 2 yıl önce verdiği bir röportajda, 14 yaşında okul arkadaşı aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, 6 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek "Bir şekilde para bulup, uyuşturucu alıyorum. Kullandığım zaman rahatlıyor kriz gelene kadar normal yaşantımı sürdürüyorum. 20 yaşında hayatımın baharındayım. Genç yaşta ölmek istemiyorum. Bu illetten kurtulup yaşamak istiyorum. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi

Uyuşturucu, Manavgat, 112 Acil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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