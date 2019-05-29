Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan öldükleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi
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Uyuşturucudan öldükleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kullandıkları uyuşturucu maddeden hayatlarını kaybettikleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi.

Uyuşturucudan öldükleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kullandıkları uyuşturucu maddeden hayatlarını kaybettikleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde dün sabah arkadaşları B.U., C.Ö, D.E. ile uyuşturucu kullandıkları iddia edilen ve sonrasında fenalaşıp hayatını kaybeden A.R.S. (21) ile Y. T. (21) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. A.R.T. Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilirken Y. T. ise Gömeç ilçesinde düzenlenen cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığına defnedildi.

B.U., Ç.Ö ve D.E'nin ise Ayvalık Devlet Hastanesinde ki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:41 Kaynak: İHA
Küçükköy, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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