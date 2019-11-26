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Uyuşturucudan ölüme 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucudan ölüme 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sinop'un Durağan ilçesine giden 3 arkadaş Samsun'dan aldıkları uyuşturucu hapları araçta kullandı. Kızlan mevkisinde 18 yaşındaki Mehmet A. uyuşturucu dozunu fazla kaçırarak fenalaştı. Geri dönen arkadaşları A.E. (22) ve Y.G. (22), fenalaşan arkadaşları Mehmet A.'yı Alaçam Devlet Hastanesine götürdü. Burada gencin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı araştıran Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.E. ve Y.G'yi gözaltına alarak geniş çapta araştırma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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