Uyuşturucudan tutuklanan ağabeyine 'sen ne yaptın bizim oğlan' diye seslendi - Son Dakika

Uyuşturucudan tutuklanan ağabeyine 'sen ne yaptın bizim oğlan' diye seslendi

JASAT timi baskın yaptığı evde saksılar içinde 600 kök Hint keneviri yakaladı

Evlerinin balkon ve çatısına saksılar içinde kenevir eken şahıslar tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de evinin çatı ve balkonları ile ahıra saksılar içinde 600 kök Hint keneviri eken şahısları jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi yakaladı. Tutuklanan şahıslardan birinin kız kardeşi ise adliye çıkışında ağabeyine 'ne yaptın sen bizim oğlan, ağabeyi sen ne yaptın?' diye seslendi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesinde yapıldı. Evlerinden uyuşturucu madde yetiştirerek sattıkları tespit edilen Ahmet Y. ve Adem T. (45),

JASAT timi ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takip sonrası harekete geçen JASAT timi ve KOM ekipleri şüphelilerin ev ve eklentilerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler deyim yerindeyse elini nereye atsa esrar ele geçirdi. Aramalarda evlerin çatı, balkon ve ahırında saksılarına içine ekilmiş ve hasat dönemi yaklaşan 600 kök Hint keneviri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 20 litre sahte rakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 mermi de yakalandı.

Uyuşturucudan tutuklana ağabeyine böyle seslendi

Olayın ardından JASAT timi tarafından gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma' suçlaması ile tutuklandı.

Tutuklanan şahıslardan birinin kız kardeşi ise adliye çıkışında ağabeyine 'sen ne yaptın bizim oğlan, ağabeyi sen ne yaptın?' diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, baskın yapılan yerlerde saksılar içindeki kenevirin ele geçirilmesi ve şahısların gözaltına alınmaları da jandarma kamerası tarafından kayıt altına alındı.