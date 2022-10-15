6 pitbull ile korunan bağ evinde yakalanan İsrailli Shmuel'in asıl adının Kemal olduğu ve 31 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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6 pitbull ile korunan bağ evinde yakalanan İsrailli Shmuel'in asıl adının Kemal olduğu ve 31 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

15.10.2022 12:55

Muğla'da, Pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine düzenlenen operasyonla yakalanan Shmuel Bonana Dinler'in İsrail vatandaşı olmadan önce adının Kemal Dinler olduğu ve 31 suçtan arandığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler (54) ile Bora Anıl Çako'nun (32), uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı.

EKİPLER, PİTBULL CİNSİ 6 KÖPEKLE KARŞILAŞTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için gidilen bağ evinin bahçesinde, Pitbull cinsi 6 köpekle karşılaştı. Jandarma, köpekleri güvenli bölgeye aldıktan sonra içeri girdi. Evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, 53 hibrit skunk tohumu, reçine esrar yapımında kullanılan 50 metal filtre, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, 3 termometre, 1 hassas terazi, 1 nemlendirme makinesi, 1 ısıtıcı fan, 3 panel ısıtıcı, 8 panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar, 1 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi.

6 pitbull ile korunan bağ evinde tutuklanmıştı! Türk Kemal, 31 suçtan aranırken İsrailli Shmuel olmuş

İSRAİL VATANDAŞI OLUP ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmada, Shmuel Bonana Dinler'in Kemal Dinler olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, İsrail vatandaşı olduğunda ismini değiştirdiği, vatandaşlıktan çıkmadan önce 'başkalarına ait banka hesaplarını ilişkilendirilerek kredi kartı üretip ve satmak'tan 30, 'resmi belgede sahtecilik'ten 1 olmak üzere 31 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

6 pitbull ile korunan bağ evinde tutuklanmıştı! Türk Kemal, 31 suçtan aranırken İsrailli Shmuel olmuş

SAĞLIK PROBLEMLERİNİ BAHANE ETTİ

Öte yandan Dinler'in, ifadesinde, sağlık problemleri olduğu gerekçesiyle vücudunda oluşan ağrılarına iyi geldiği için kullanmak amacıyla uyuşturucu yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

6 pitbull ile korunan bağ evinde tutuklanmıştı! Türk Kemal, 31 suçtan aranırken İsrailli Shmuel olmuş
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Kaynak: DHA

İsrail, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 pitbull ile korunan bağ evinde yakalanan İsrailli Shmuel'in asıl adının Kemal olduğu ve 31 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 pitbull ile korunan bağ evinde yakalanan İsrailli Shmuel'in asıl adının Kemal olduğu ve 31 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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