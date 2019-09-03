Uyuşturucudan tutuklandı, eşi serbest bırakıldı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda karı koca C.A. ve B.A. gözaltına alındı. Çifte yönelik operasyonda 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. C.A. ve eşi B.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, B.A. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK