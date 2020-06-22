Uyuşturucudan yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "uyuşturucu imal ve ticaretinden" adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



Meray Uygulama Noktasında araçlarının motor bölmesine gizlenmiş vaziyette extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ile yakalanan M.K (36), H.K. (30) ve C.Ç. (24) isimli şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Uyuşturucudan yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray Uygulama Noktasında rutin uygulama görevi sırasında şüpheli bir araç durdurulmuş, aracın kaputunun altında motor bölmesine gizlenmiş vaziyette eczane poşeti içerisine yerleştirilmiş extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirilmişti. - AMASYA