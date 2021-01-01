Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol - Son Dakika

Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol

01.01.2021 21:25
Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yaptıkları' iddiasıyla hakim karşısına çıkan 3 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yaptıkları' iddiasıyla hakim karşısına çıkan 3 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Merzifon'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 3 kişi gözaltına almıştı.

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda, tavuk kümesine gizlenmiş 24.16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 37,03 gram kubar esrar, 17 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan S.E, İ.K ve C.Y isimli 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol
Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol
Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol

Uyuşturucu Madde Ticareti, Hisarcık, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zülfü Livaneli, yarı çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim
Alanya'da yaşayan Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash, evinin banyosunda ölü bulundu Alanya'da yaşayan Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash, evinin banyosunda ölü bulundu         
21:11
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok         
20:46
ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı         
20:28
Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış         
19:41
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu         
16:48
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü         
15:59
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 21:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei