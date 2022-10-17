Uyuşturucudan yakalandılar, dolandırıcılıktan arandıkları da ortaya çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucudan yakalandılar, dolandırıcılıktan arandıkları da ortaya çıktı

17.10.2022 10:23
Uyuşturucudan yakalandılar, dolandırıcılıktan arandıkları da ortaya çıktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarından yakalanan 3 kişinin, dolandırıcılık suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarından yakalanan 3 kişinin, dolandırıcılık suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imalatı, ticareti e kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'ndeki bir araca baskın gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden A.S.N., A.K., F.K. isimli şahıslara yönelik yapılan baskında 193 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada A.S.N., A.K., F.K. isimli üç şahsın ayrıca dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi. İfadeleri alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Sultanhisar, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan yakalandılar, dolandırıcılıktan arandıkları da ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan yakalandılar, dolandırıcılıktan arandıkları da ortaya çıktı - Son Dakika
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