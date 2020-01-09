Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 6 sanık, 7 yıl 2 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları ile toplam 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 6 sanık, 7 yıl 2 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları ile toplam 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçen yıl 25 Şubat günü yaptığı operasyonda, 17 şüpheliyi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçlarından gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 15'i tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam ederken, şüphelilerden 7'si beraat etti.

Diğer tutuklu 8 sanık ise bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Ç.O. ve U.K. beraat ettirilirken, T.S. 18 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası, M.Ü. 14 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası, B.S., K.A. ve B.A. 12'şer yıl 2'şer ay hapis ve 20'şer bin TL adli para cezası, Ö.B. de 7 yıl 2 ay hapis ve 10 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:59 Kaynak: DHA
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