Uyuşturucular dondurma kutularından çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucular dondurma kutularından çıktı

18.06.2022 11:00
Uyuşturucular dondurma kutularından çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği Pars'ın tepki verdiği buzdolabındaki dondurma kutusu ve kavanoz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği Pars'ın tepki verdiği buzdolabındaki dondurma kutusu ve kavanoz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 17 Haziran günü saat 03.20 sıralarında ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı saha çalışmalarında M.K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın Sarılar Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapılması için cumhuriyet savcılığından arama kararı alındı. İkamette yapılan aramada narkotik madde arama köpeği Pars, buzdolabına tepki verdi. Pars'ın dikkati ile buzdolabına yönelen ekipler, yaptıkları aramada bir dondurma kutusunda 70,74 gram, mavi kapaklı bir cam kavanozda 150,74 gram, şahsın üzerinde peçete parçası içerisinde jelatine sarılı vaziyette 0,41 ve 0,46 gram olmak üzere toplam 4 parça halinde 222,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda M.K. isimli şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. 17 Haziran'da adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucular dondurma kutularından çıktı - Son Dakika

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