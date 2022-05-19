Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı

19.05.2022 21:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 40 gram skunk esrar ve 3 gram metemfetamin ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 40 gram skunk esrar ve 3 gram metemfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı sigara paketinden çıkarken bir bölümü ise üzeri örtülmüş yufka ekmeklerin arkasında bulundu.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 8 suç kaldı bulunan A.K.,10 suç kaydı bulunan C.E. ve 3 suç kaydı bulunan A.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit edildi. Manavgat KOM Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada 7 parça halinde 40 gram skunk esrar, 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma hassas terazi ile 7 parça halindeki 40 gram skunk esrar ile hassas teraziyi üzeri bezle örtülmüş üst üste yığılmış yufka ekmeklerin arkasında buldu.

(Arif Kaplan/İHA)

Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı
Uyuşturucular ekmeklerin arkasından çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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