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Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı

29.11.2021 11:48

- Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı Beykoz'da uyuşturucu satan şahıs tutuklandı Beykoz'da şüphe üzerine polisin durdurup üst araması yaptığı 2 şahıstan birinin üzerinden 1,25 gram esrar ve 715 TL para ele geçirildi.

- Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Beykoz'da uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Beykoz'da şüphe üzerine polisin durdurup üst araması yaptığı 2 şahıstan birinin üzerinden 1,25 gram esrar ve 715 TL para ele geçirildi. Şahsın evinde, aracında ve ayrıca annesinin evinde yapılan aramalarda ise 693,95 gram bonzai, 14,11 gram esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilo 500 gram madde ile tabanca bulundu. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Kasım Cuma günü Ali Bahadır Mahallesi Ali Bahadır Caddesinde yapılan denetimler sırasında 2 şahıs şüphe üzerinde durduruldu.

Şüphelilerden M.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1,25 gram esrar ve 715 TL para ele geçirildi. Diğer şüpheli Ö.S. isimli şahıs ise balıkçılık yapmasından dolayı avladığı balık ya da para karşılığında M.K.'dan uyuşturucu temin ettiğini beyan etti.

Çalışmaların devamında 27 Kasım Cumartesi günü M.K. isimli şahsın, aracında, ikametinde ve annesine ait ikamette yapılan aramalarda; 693,95 gram bonzai, 14,11 gram esrar, 6 kilo 500 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan Ö.S. isimli şahıs serbest bırakıldı.

M.K. isimli şahıs ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "6136 SKM" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı
Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı
Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı
Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Türk Lirası, Uyuşturucu, Beykoz, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucuları annesinin evinde saklayan uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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