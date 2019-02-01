Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuları Çatıya ve Su Borularına Saklamışlar

Uyuşturucuları Çatıya ve Su Borularına Saklamışlar

44 dakika önce

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuları Çatıya ve Su Borularına Saklamışlar, System.String[]
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu müstakil evin çatısında ve su borusunda uyuşturucu ele geçirildi. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, U.G., F.Ç., A.Y., M.A.E., S.Y. ile H.I.'yı gözaltına aldı. Müstakil evde narkotik köpeği Rona ile arama yapıldı. Aramalarda evin çatısında ve su borularında, 57 ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 150 gram esrar ve tabanca ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin 210 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar 92 Yaşındaki Eşref Kolçak Son İsteğini Açıkladı: Çalışarak Ölmek İstiyorum

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:53:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuları Çatıya ve Su Borularına Saklamışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]