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Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler - Son Dakika

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

25.01.2022 10:32

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hava filtreleri içerisine gizlenmiş 16 kilo 397 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hava filtreleri içerisine gizlenmiş 16 kilo 397 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir kargo şirketi üzerinden uyuşturucu gönderimi yapılacağı bilgisini aldı. Antakya'daki bir kargo şirketinde narkotik dedektör köpeği "Bozo" eşliğinde yapılan aramada, 6 adet koli içerisinde bulunan 90 adet metal hava filtresi içerisine zulalanmış vaziyette 16 kilo 397 gram (98 bin 185 adet) captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler
Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler
Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler - Son Dakika


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