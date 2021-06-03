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UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ - Son Dakika

UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ

03.06.2021 09:37

GAZİANTEP'te, kovalamacayla durdurulan motosikletlinin elindeki poşette bulunan kutuda, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, kovalamacayla durdurulan motosikletlinin elindeki poşette bulunan kutuda, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki denetim sırasında, 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından motosikletli, elinde poşetle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette, baklava kutusu olduğu görüldü. Kutuyu açan polisler, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polisler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düztepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ - Son Dakika


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