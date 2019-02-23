Uyuşturucuları Satmaya Çalışırken Yakalandı
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, E.E (37) isimli şahsı takibe aldı. E.E, Toptepe mevkiinde üzerindeki uyuşturucuları satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de aynı suçtan sabıka kaydı bulunan E.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:39 Kaynak: İHA
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