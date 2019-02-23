Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuları Satmaya Çalışırken Yakalandı

Uyuşturucuları Satmaya Çalışırken Yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Uyuşturucuları Satmaya Çalışırken Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.E (37) isimli şahsı takibe aldı. E.E, Toptepe mevkiinde üzerindeki uyuşturucuları satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de aynı suçtan sabıka kaydı bulunan E.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Polis, Manisa, Alaşehir, 3. Sayfa
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