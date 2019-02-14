Uyuşturucunun Arkasında PKK'nın Olduğuna Dair Kuvvetli Deliller Tespit Ettik"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, kentte yakalanan Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroin ile ilgili olarak, "Uyuşturucunun arkasında PKK
terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik. Konu şu an yargıda." dedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Memiş başkanlığında İl Müftülüğü Konferans Salonunda "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerin yer verilen Memiş, uyuşturucu ile mücadelenin Türkiye
'nin önemli ve hassas konularından biri olduğunu dikkat çekti.
Dünyadaki hızlı nüfus artışıyla uyuşturucu ile mücadelenin devletlerin önceliği haline geldiğini aktaran Memiş, "Artık bütün dünyada ve ülkemizde nüfus artış hızının ve gelir düzeyinin artmasıyla beraber özellikle uyuşturucuyla mücadele, devletlerin, kurulların ve bakanlıkların birinci önceliği haline geldi. Asayişle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz." dedi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunlarından birine imza atan Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
ve ekibini kutlayan Vali Memiş, "Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik. Konu şu an yargıda." ifadelerini kullandı.
Memiş, uyuşturucuyla mücadelede doğru bilgilendirme ve doğru yaklaşımın önemine değinerek, şöyle devam etti:
"Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık müdürlüğümüz, emniyetimiz, jandarmamız, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, STK
'larımız, derneklerimiz ve vakıflarımız bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Farkındalık yaratmak açısından uygun ama biraz daha dikkat etmek durumundayız. Bazen bilgilendirme yaparken özendirici noktalara dahi gidebiliriz. Bu mücadele çok çetrefilli bir mücadele. Madde bağımlısı bir genci çok iyi niyetle kurtarmak isteyen arkadaşlarının madde bağımlılığı batağına düştüğünü gözlemliyoruz. Madde bağımlılığı sadece parçalanmış ailelerde değil varlıklı, huzurlu, mutlu hatta örnek ailelerde de görülebiliyor. Çok ciddi önlem almamız gerektiğini biliyoruz. Eldeki verilere baktığımızda Erzurum için ürkütücü bir tablo yok. Erzurum'un toplumsal değerlere önem vermesinin, dadaş kültürünün avantajlarını yaşıyoruz. Bu konuda toplumun her kesimine büyük görev düşüyor."
Toplantıya, Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, ilçe kaymakamları ve kurul üyeleri katıldı.