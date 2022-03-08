Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı

08.03.2022 10:54
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde, 2 adet uyuşturucu aparatının yanı sıra alkol şişeleri ve büyük bir bıçak ele geçirildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün yapılan tetkiklerinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Otomobil sürücüsüne uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmaktan 9 bin 400 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Önal'ın kullandığı 42 K 6165 plaka, 42 K 8736 dorse plakalı tırın, Demirciler kavşağındaki trafik ışıklarında, Demirciler istikametinden D-400 Karayoluna çıkan Kemal K.'nin kullandığı 07 ZP 809 plakalı 131 Şahin Marka otomobille çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza yapan otomobilde birisi plastik diğeri cam olmak üzere 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, içki şişeleri ve ekmek bıçağı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsüne ceza yağdı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal K.'nin hayati tehlikesi devam ederken, yapılan tetkiklerde uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı belirlendi. Trafik ekipleri Kemal K. hakkında uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 9 bin 400 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca otomobil de bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

"Aniden yola çıktı"

Tır sürücüsü Ramazan Önal, Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken, kendisine yeşil yandığı sırada, diğer araçlar beklediği halde otomobilin aniden yola çıktığını, kornaya basarak uyarmasına rağmen yoluna devam ettiğini, kendisinin de duramayarak otomobile çarptığını söyledi. - ANTALYA

Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı

YORUMLAR
500
Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı

Uyuşturucu, Manavgat, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
10:15 Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:04:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement