Uyuşturucunun gramına bile geçit yok: 5 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ve Süleymanpaşa İlçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çeşitli çalışmalar ve operasyonlarda uyuşturucunun gramına bile geçit vermiyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir araç durduruldu. 59 UD 661 plaka sayılı araçta ve sürücüsü H.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm silah, 1 adet şarjör, 10 adet mermi fişeği, 1 adet komando bıçağı, 1 adet metamfetamin bulaşığı bulunan düzenek ele geçirildi. Konu ile ilgili H.M. isimli şahıs gözaltına alındı. Süleymanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde de durdurulan B.M. ve F.B. isimli şahısların üzerinden yapılan aramada 17 fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilerek, her iki şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul'dan uyuşturucuyla gelen araç yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda K.P. ve O.A. isimli şahısların İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince şahısların kullandıkları aracın tespit edilmesi üzerine operasyon için gerekli hazırlıklar yapıldı. Beklenen araç, İstanbul-Çerkezköy yolu üzeri uygulama noktasında kontrollü bir şekilde durduruldu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, çıtçıtlı poşet içerisinde fişeklenmemiş halde daralı 467.87 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak araçta bulunan her iki şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ