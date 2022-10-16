Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı - Son Dakika
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Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı

16.10.2022 16:05
Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı

Kocaeli'de uyuşturucu kullanılan evde dumandan etkilenerek yaşamını yitiren baba ve 4 yaşındaki kızının cenazeleri morgdan alınarak, evlerinin önüne getirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu kullanılan evde dumandan etkilenerek yaşamını yitiren baba ve 4 yaşındaki kızının cenazeleri morgdan alınarak, evlerinin önüne getirildi. Cenazeler, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Zonguldak'a götürüldü.

Olay, dün gece Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kansuz (34) isimli şahıs, evine kurduğu düzenekle uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından İbrahim Kansuz'un eşi Songül ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina da etkilendi. Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, baba İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Songül Kansuz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında bir akrabalarının evinde olduğu öğrenildi.

Baba ve kızının cenazeleri, morgdan alınarak evlerinin önüne getirildi. Cenazeler, helallik alınması ve okunan duaların ardından defnedilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

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Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2) Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2)
Kaynak: İHA

Kocaeli, Eylül, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı - Son Dakika
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