Son Dakika Haberleri: Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış

10 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa- Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.
Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:17:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]