Son Dakika Haberleri: Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş
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Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa- Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.
Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:51 Kaynak: AA
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