Uyuşturucunun zararlarını anlatan "Narko TIR" Taksim'de - Son Dakika

Uyuşturucunun zararlarını anlatan "Narko TIR" Taksim'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla hazırlanan 'Narko TIR' Taksim Meydanı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla hazırlanan 'Narko TIR' Taksim Meydanı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor. Vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tırda, uyuşturucunun zararları gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden anlatılıyor. Daha önce uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin 12 dokunmatik ekranda "İlk etki ve etki süresini kovalama", "Ölümcül karışım", "Müdahale", "Tetikleyici oluşturma", "Beyinde oluşan hasar", "Bağımlılık yüzü", "Bağımlılık diyeti", "Kalbin aşırı hızlanması" ve "Madde kullanımına genel bir bakış" kategorilerinde anlatılan tırda, polis ekipleri de ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek bilgilendirmede bulunuyor. Tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği yazılar da bulunuyor. Kurulan tır standı 30 Aralık'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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