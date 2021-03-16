DENİZLİ Denizli'de uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesinde uyuşturucu satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, geçen pazar günü, Honaz- Karakurt kara yolu üzerinde denetim noktası oluşturdu. Takibe alınan şüpheli Can Ş. (36) ve Ercan H.'nin (41) bulunduğu motosiklet de denetim noktasında durduruldu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, içinde 200 gram metamfetamin bulunan poşeti, yol kenarındaki boş araziye attı. Kısa süreli kovalamaca sonunda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Can Ş. tutuklandı. Ercan H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.