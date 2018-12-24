Uyuşturucuya 2 Tutuklama
1 saat önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere sentetik uyuşturucu sattıkları iddia edilen A.B. ve B.T.'yi takibe aldı.
Şüphelilerin Bahçelievler
ve Osmangazi
mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı.
Zanlılardan 10 suçtan arandığı belirlenen B.T., polisleri görünce bir miktar uyuşturucuyu yanan sobanın içine attı.
Sobaya su döken ekipler, bir kısmı yanmış uyuşturucuyu muhafaza altına aldı.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:22 Kaynak: İHA
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