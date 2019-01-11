Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Uyuşturucuya 2 Tutuklama

24 dakika önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucuya 2 Tutuklama, System.String[]
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşması üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolundaki 2. OSB Kavşağı'nda polisin "dur" ikazına uymayarak polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacanın ardından otomobildeki şüpheliler Umut A. ve Mehmet Ali A, ekiplerce yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada yedek lastik bölümüne gizlenmiş halde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı Bakan Soylu'dan Uyuşturucuyla Mücadele Önerisi: Lütfen 'Uyuma' İsimli Uygulamayı İndirin

Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi Kütahya'da Kadın Cinayeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:18:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]