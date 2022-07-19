Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı

19.07.2022 12:19
Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 Haziran ayında Kütahya genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplamda 144 kişiyi gözaltına aldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 Haziran ayında Kütahya genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplamda 144 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2022 haziran ayında Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla olmak kaydıyla diğer şüpheli serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ise 125 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

2022 Hazitan ayında Kütahya il merkezi ve ilçelerdeki toplam 84 uyuşturucu madde olayında 102,88 gr. esrar, 94,4 gr. Scanc,0,78 gr. kokoin, 50,4 gr. bonzai, 167,1 gr. metamfetamin, 5 adet ecstasy, 1904 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir, 2 adet hasas terazi, 2 adet av tüfeği ve 2 adet fişek ele geçirildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Datça'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Datça'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Son dakika: KORKUTAN KAZALAR, KAMERALARA YANSIDI Son dakika: KORKUTAN KAZALAR, KAMERALARA YANSIDI
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:14 Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 12:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement