Uyuşturucuya Bulaşanlar Adım Adım Takip Ediliyor
1 saat önce
Adana polisi hem uyuşturucu satanları hem de içenleri adım adım takip edip yakalıyor.
Adana
polisi hem uyuşturucu satanları hem de içenleri adım adım takip edip yakalıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemek için yaptığı çalışmada, hem içicileri hem de satıcıları takibe aldı. Polis
bu kapsamda Yüreğir
ilçesinde bulunan Ulubatlı Hasan
Mahallesinde yaptığı takip sonucunda 6.29 gram eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 360 lira ele geçirdi.
Polis yakaladığı zanlıları da sorgulamak için emniyete getirdi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:13 Kaynak: İHA
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