Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya Bulaşanlar Adım Adım Takip Ediliyor

Uyuşturucuya Bulaşanlar Adım Adım Takip Ediliyor

1 saat önce

Adana polisi hem uyuşturucu satanları hem de içenleri adım adım takip edip yakalıyor.

Uyuşturucuya Bulaşanlar Adım Adım Takip Ediliyor, System.String[]
Adana polisi hem uyuşturucu satanları hem de içenleri adım adım takip edip yakalıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemek için yaptığı çalışmada, hem içicileri hem de satıcıları takibe aldı. Polis bu kapsamda Yüreğir ilçesinde bulunan Ulubatlı Hasan Mahallesinde yaptığı takip sonucunda 6.29 gram eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 360 lira ele geçirdi.

Polis yakaladığı zanlıları da sorgulamak için emniyete getirdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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