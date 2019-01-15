Uyuşturucuya Geçit Yok
25 dakika önce
Sivas'ta uyuşturucuya geçit vermeyen emniyet güçleri 13 kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları gerekçesi ile işlem yaptı.
Sivas
'ta uyuşturucuya geçit vermeyen emniyet güçleri 13 kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları gerekçesi ile işlem yaptı. Bir kişi tutuklandı.
Sivas'ta uyuşturucuya yönelik başlatılan mücadele aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta içerisinde gerçekleştirdikleri denetim, uygulama ve operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 13 kişi hakkında işlem yaptı. Bir kişi tutuklandı. 8.5 gram metamfetamin, 184 adat uyuşturucu hap ele geçirildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
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