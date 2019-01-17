Uyuşturucuya Geçit Yok

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı.



Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde takip edilen Halil Y. (35) ve Semih K. (34) ellerinde bulunan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu maddeyi satmaya çalışırken yakalandı, Uyuşturucu satıcıları sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA

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