Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya Geçit Yok

Uyuşturucuya Geçit Yok

23 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı.

Uyuşturucuya Geçit Yok, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde takip edilen Halil Y. (35) ve Semih K. (34) ellerinde bulunan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu maddeyi satmaya çalışırken yakalandı, Uyuşturucu satıcıları sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
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