Uyuşturucuya geçit yok
1 saat önce
Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.
Çankırı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda S.Ç. isimli şahsa yapılan kaba üst araması sonucunda 1.53 gr skunk maddesi ele geçirildi. R.Y. isimli şahsa yapılan aramada ise 0,57 gr skunk maddesi elde edildi. Şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANKIRI
Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Müzisyen Gökhan Yılmaz, aracıyla uçuruma yuvarlandı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi