Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucuya geçit yok

1 saat önce

Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.

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Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda S.Ç. isimli şahsa yapılan kaba üst araması sonucunda 1.53 gr skunk maddesi ele geçirildi. R.Y. isimli şahsa yapılan aramada ise 0,57 gr skunk maddesi elde edildi. Şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANKIRI
Narkotik, Çankırı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
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