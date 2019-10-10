Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucuya geçit yok

15 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.


Narkotik Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda met olarak bilinen 20 gram metanfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Dur ihtarına uymayan bir aracı takip eden polis, kovalamaca sonrası durdurduğu araçta arama yaptı. 20 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda araçta bulunan M.K. (40), B.K. (35) ve H.K. (35) gözaltına alındı. Zanlılar mahkemece tutuklandı. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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