Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya Karabiberli Kamuflaj

Uyuşturucuya Karabiberli Kamuflaj

1 saat önce

Kars'ta, üst aramasında karabibere sarılmış 4 kilo 76 gram eroin ele geçirilen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Uyuşturucuya Karabiberli Kamuflaj, System.String[]
Kars'ta, üst aramasında karabibere sarılmış 4 kilo 76 gram eroin ele geçirilen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir yolcu otobüsüyle Van'dan İstanbul'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu D.H. takibe alındı.

Kars'a gelen yolcu otobüsünü durduran ekipler, D.H'nin üst aramasında, narkotik dedektör köpeklerinin koku almasını önlemek için karabibere sarılıp 10 ayrı poşete konulan 4 kilo 76 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.H, polisteki işlemleri sonrası Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan kadın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:44 Kaynak: AA

Narkotik, Kars, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi! Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya Karabiberli Kamuflaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]