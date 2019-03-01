Uyuşturucuya Karabiberli Kamuflaj

Kars'ta, üst aramasında karabibere sarılmış 4 kilo 76 gram eroin ele geçirilen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Kars'ta, üst aramasında karabibere sarılmış 4 kilo 76 gram eroin ele geçirilen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir yolcu otobüsüyle Van'dan İstanbul'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu D.H. takibe alındı.



Kars'a gelen yolcu otobüsünü durduran ekipler, D.H'nin üst aramasında, narkotik dedektör köpeklerinin koku almasını önlemek için karabibere sarılıp 10 ayrı poşete konulan 4 kilo 76 gram eroin ele geçirdi.



Gözaltına alınan D.H, polisteki işlemleri sonrası Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.



Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan kadın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı

Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!

Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!