Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu
57 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
), son 4 gün içerisinde Narkotik
Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
EGM, sosyal medya hesabı Twitter
'dan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız!" başlıklı paylaşımla 27 ilde son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.
Paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap ve 7 tabanca/tüfek ele geçirildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: AA
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