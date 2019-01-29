Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu

Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu

57 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucuya Karşı Sokak Operasyonu, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

EGM, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız!" başlıklı paylaşımla 27 ilde son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap ve 7 tabanca/tüfek ele geçirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Narkotik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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