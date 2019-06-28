Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen dizi oyuncularına gözaltı
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Uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen dizi oyuncularına gözaltı

1 saat önce

ADANA'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.

Uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen dizi oyuncularına gözaltı, System.String[]
ADANA'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde yayınlanan dizide uyuşturucuya özendirildiği gerekçesiyle çalışma başlattı. Ekipler, dizi sahnelerinde rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncuyu gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler uyuşturucu kullanmadıklarını söylerken Burak A. Cengizhan Y. ve Furkan S. K., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

-GÖRÜNTÜ


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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