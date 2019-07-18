Uyuşturucuya tutuklama
1 saat önce
Sivas'ta uyuşturucuya yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında adli işlem yapılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
'ta uyuşturucuya yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında adli işlem yapılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 6 gram Skunk maddesi ele geçirildi. 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi savcılık kararı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. - SİVAS
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