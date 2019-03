Uyuşturucuya Yönelik Operasyon Sayısını Yüzde 25 Artırdık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu sayısını 2017 ile 2018 yılı arasında yüzde 25 arttırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu sayısını 2017 ile 2018 yılı arasında yüzde 25 arttırdık. 2018'de uyuşturucudan 23 bin 134 kişinin, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 406 kişinin tutuklanmasını sağladık." dedi.



Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesini ziyaret etti.



Buradaki konuşmasında, zor ve sorumluluğu ağır görevler ifa ettiklerine dikkati çeken Soylu, üzerinde hesaplar yapılan, sürekli karıştırılmak istenen, sürekli bedel ödetilmek istenen, tehditler ve fırsatlar coğrafyasında bulunan bir ülkede, bu aziz millete hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.



Şehirlerin asayişi ve trafiğiyle beraber, insan hayatının tehdit edildiği terör, uyuşturucu gibi tehlikelerle, insan onurunun ve hatta ekonominin tehdit edildiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle ve insanlığın vicdanını tehdit eden göçmen kaçakçılığı gibi küresel bir utançla, yoğun bir mücadele halinde olduklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Bütün bu suçların odağında, uluslararası yapıları olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle kıyasıya mücadele ediyoruz. Özellikle PKK ile mücadelede, tarihimizin en güçlü seviyesindeyiz. PKK, bütün bu suç türlerinde faaliyet gösteren bir örgüt olduğu için, trafikte arttırdığımız yol kontrolleri dahil ortaya koyduğumuz bütün çalışmaların, bu örgütün bitirilmesi noktasında çok ciddi katkıları oldu."



"Kesintisiz operasyon mantığı"



Gerek değişen güvenlik normları, gerekse 15 Temmuz ihanetinin, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik yapılanmasının yeniden ele alınmasını ve önemli stratejik adımlar atılmasını zorunlu kıldığını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi, talimatları ve destekleriyle iç güvenlik birimlerinin tamamını bakanlık bünyesinde toplamanın yanı sıra, tehlikeyi kaynağında önlemek, olay sonrası değil kesintisiz operasyon mantığıyla suçluyu takip etmek, sadece kolluk noktasında değil, suçu oluşturan sebeplerin oluşmasına dönük çalışmalarda bulunmak, risk analizleri yapmak ve strateji geliştirmek gibi adımlar attıklarını anlattı.



Önemli kapasite yatırımları yaptıklarını dile getiren Soylu, gerek personel gerekse teknoloji ve ekipman noktasında ciddi adımlar attıklarını ve en önemlisi, bakanlık bünyesindeki kolluk birimleri arasındaki entegrasyon ve koordinasyonu arttırdıklarını söyledi.



Bu çalışmalar doğrultusunda attıkları önemli adımlardan birisinin ise tüm Türkiye'de bekçilik müessesinin yeniden canlandırılması olduğuna değinen Soylu, "2016 yılından itibaren yaptığımız kademeli alımlarla çarşı ve mahalle bekçi sayımızı şu an için 20 bin 661 kişiye çıkardık. En son alacağımız 8 bin bekçi ile beraber bu sayıyı 28 binin üzerinde bir rakama taşıyoruz. Halen Ankara'da bin 516 bekçimiz, aktif olarak görev başındadır, yeni alınacaklarla beraber bu sayı 2 bin 100'ü aşacaktır." diye konuştu.



Hem Ankara'da hem de tüm Türkiye'deki diğer illerin ihtiyaçları doğrultusunda periyodik olarak alımların devam ettiğinin altını çizen Soylu, bu ay 8 bin bekçi alımı için ilana çıktıkları ve 1 Nisan'da başvuruların tamamlanacağı bilgisini verdi.



Şu ana kadar bekçi alımına 198 bin başvuru geldiğini bildiren Soylu, bu sayının mesleğin ne kadar cazip olduğunun ve bekçilerin ne kadar önemli görev yaptıklarının göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.



Bu adımın sahada çok olumlu yansımalarını gördüklerine dikkati çeken Soylu, tüm birimlerle yapılan çalışmalarla birlikte Ankara'nın, mala karşı işlenen suçlar ve evden hırsızlık olaylarında 2017'de ilk 5'teyken bu ve diğer tedbirlerimiz neticesinde, tüm arkadaşlarımızın da gayretiyle 2018'de mala karşı işlenen suçlarda 36. sıraya, evden hırsızlıkta ise 52. sıraya gerilediğini bildirdi. Soylu, Ankara için evden hırsızlık ortalamasının, günlük 30 olaydan, şubat ayı itibarıyla günlük 7'ye gerilediğini aktardı.



Soylu, başarılı çalışmaları nedeniyle ekipleri, yüz yüze gelerek tebrik etmek istediğini dile getirdi.



Bakan Soylu, bu yıl da vatandaşın huzuru, güveni, asayişi için ve Türkiye'de en çok güvendiği kurumlardan biri olan polis teşkilatının gayretleri ile birlikte Ankara'nın dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geleceğini belirtti.



"Hırsızlık olaylarında yüzde 20,1 azalma oldu"



Süleyman Soylu, Türkiye'deki bütün hırsızlık olaylarının sayısının ise 2017'den 2018'e yüzde 20,1 azalma gösterdiğini kaydetti.



"Belki terör ve uyuşturucu ile mücadelenin gölgesinde kalıyor ama aslında organize suç çeteleriyle de büyük bir mücadele içindeyiz." diyen Soylu, bu çetelere yönelik operasyonlarda 2017'de yakalanan şüpheli şahıs sayısının 100 olduğunu, bu sayının 2018'de 364'e yükseldiğini aktardı.



Soylu, teşkilat mensuplarına, "Sizin burada yaptığınız görevle Hakkari'de, Siirt'te, Mardin'de, Diyarbakır'da arkadaşlarımızın yaptığı görev birbirini tamamlamaktadır." dedi.



"Uyuşturucu konusunda sert mizaçlıyız"



Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Buradan bütün arkadaşlarımı tekrar tekrar ikaz ediyorum. Uyuşturucu konusunda sert mizaçlıyız, dünkünden daha kararlıyız ve daha ciddiyiz. Asla gevşemek yok." ifadesini kullandı.



Polis teşkilatının büyük destan yazdığını vurgulayan Soylu, "Bir dönem sayımız çok azalsa da gönlümüz, çalışma azmimiz yücelmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu yaptığınız çalışmalar, bu ülkeye sadakatiniz, dik duruşunuz sizden sonra gelecek polislere bırakabileceğiniz en önemli mirastır." dedi.



Yapılan bütün araştırmaların, Polis Teşkilatı'nın, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında daima ilk iki içerisinde olduğunu gösterdiğine değinen Soylu, bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Eksiklerin de zamanla düzeltileceğini anlatan Soylu, "Türk Polis Teşkilatı, sadece milletimizin gurur duyduğu değil, dünyanın tüm güvenlik kurumlarının parmakla işaret ettiği bir polis teşkilatı olma konusunda iddiasını bugün en yükseklerde, en zirvelerde taşımaktadır. " değerlendirmesinde bulundu.



Teşkilata 15 bin personel daha alacaklarını aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Karakollara 2 yıllık mezun bayan arkadaşlarımızdan personel alacağız, toplam 3 bin, karakollara Güven Masalarına. Karakollarımıza kadın elinin değdiği yepyeni bir anlayışla beraber adım atmaya çalışacağız. Ardından 10 bin personel daha alacağız. Herkesin rahat edeceği, herkesin sosyal hayatına daha iyi bakabileceği bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Daha önce size anlattığımız ve özellikle emekliliklere ilişkin adımları da inşallah önümüzdeki günlerde net anlamıyla gerçekleştireceğimizi burada tekrar ifade etmek isterim."



"Hep beraber gözümüzü açık tutmak zorundayız"



Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:



"2017'de Türkiye'de 941 insanımızı uyuşturucu yüzünden kaybettik. Aldığımız önemlemlerle bu sayıyı 2018 için yarı yarıya düşürdük. Büyük miktarlı operasyonlarımızda ciddi bir artış var. Sadece bir günde 7,2 ton esrar yakaladık ki 18 Avrupa ülkesinin yıllık yakalamasından fazla bir rakamdır. Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu sayısını 2017 ile 2018 yılı arasında yüzde 25 arttırdık. 2017'de de 2016'ya göre neredeyse iki katından fazlaya çıkmıştır. 2018'de uyuşturucudan 23 bin 134 kişinin, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 406 kişinin tutuklanmasını sağladık.



Ankara'da narkotik suçlara karşı düzenlediğimiz operasyon sayısı 2018'de 4 bin 520, 2019'un ilk üç ayında ise bin 198'dir. Yani sadece büyük miktarlı operasyonların peşinde değiliz. Bir gram uyuşturucu için bile takipteyiz. Özellikle büyükşehirlerimizde son kullanıcıya ulaşma anlamında da sahayı giderek baskılıyoruz. Bunu yapmaya mecburuz. Çünkü yakaladığımız her gram uyuşturucu hem gençlerimizi zehirliyor, hem de terör örgütüne silah parası oluyor. Bu itibarla hep beraber gözümüzü açık tutmak zorundayız."



Özellikle şehir güvenliğinde görev yapan personelin dikkatinin çok önemli olduğuna işaret eden Soylu, "En küçük bir dikkat, birçok hayat kurtarabilir. Şüpheli bir kişi veya durum, veya bir pakete karşı hızlı bir refleks göstermeniz bizler için çok önemli. Elbette istihbarat önemlidir, elbette teknik takip önemlidir ama sizler, tıpkı bir futbol takımının kalecisi gibisiniz. Hepsini geçse sizleri geçmemelidir. Yani gol yememeliyiz." ifadesini kullandı.



Uyuşturucunun evlerden sonra en çok kullanıldığı yerlerin metruk binalar ve arabalar olduğunun altını çizen Soylu, "Gerek metruk binalar gerekse sağda solda, ilgisiz yerlerde, ıssız yerlerde park edilmiş, içinde oturulan araçlara lütfen dikkat edin. Çekinmeyin. Nezaketi elden bırakmadan ama mutlaka dikkatle beraber, etrafı kolaçan etmeye devam edin. Son iki yılda, uyuşturucuda olsun, şehir güvenliğinde olsun güzel işler yaptık. İnşallah yükselen kapasitemizle beraber bu rakamları çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacağınızdan da şüphem yoktur." diye konuştu.



Soylu'dan seçim güvenliği uyarıları



Bakan Soylu, yarın önemli bir seçim yaşanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İçişleri Bakanlığı olarak bizlerin görevi, vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa tam olarak yansımasını temin etmektir ve hiçbir surette seçim ortamının manipüle edilmemesini, herhangi bir istismara, dedikoduya, şaibeye mahal verilmemesini temin etmektir. Allah göstermesin kimsenin canının yanmayacağı, provokatif eylemlere müsaade edilmeyeceği bir ortamı temin etmektir. Vatandaşımızın özgür bir şekilde oyunu kullanmasının temin edilmesi asli görevimizdir. Oyların sayımı ve neticenin oluşmasıyla görevli kişilerin sağlıklı bir şekilde görevlerini yapacağı ortamı temin etmek de görevimizdir. Görev tanımınız ve hukuk size neyi emrediyorsa, ondan asla dışarı çıkmayın. Hiçbir istismara, hiçbir dedikoduya, en küçük bir şaibeye dahi izin vermeyin. Seçim güvenliğini tehdit edecek, insanların oy kullanmalarını engelleyecek veya bir baskı oluşturacak hiçbir hareketi görmezden gelmeyin. Pazar günü bizim tek ilkemiz, millet iradesinin sandığa özgürce yansıması olacaktır. Bunun dışındaki, buna engel teşkil eden hiçbir davranış ve anlayışa müsaade edilmeyecektir. "



Soylu, konuşmasının ardından iki bekçi ve 4 polise, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları nedeniyle ödül takdim etti.



Her bir gram uyuşturucunun peşinde olduklarını belirten Soylu, "Arkadaşlarımızın yakaladığı bu uyuşturucu, kaç evladımızın zehirlenmesine, belki ilk kez uyuşturucuyla tanışmasına, belki de hayatlarını kaybetmesine sebep olacaktı. Bu meslekte dikkat hayat kurtarır." dedi.



Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

