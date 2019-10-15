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Uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 56 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 26 kilo 981 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 246 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 56 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 26 kilo 981 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 246 uyuşturucu hap ele geçirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 12-15 Ekim'de 56 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 26 kilo 981 gram uyuşturucu madde, 5 bin 246 uyuşturucu hap ve 247 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca 15 tabanca, 120 mermi, 7 hassas terazi ve 25 bin 782 lira nakit paraya el koyulan operasyonlarda, 385 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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