Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları valiler başkanlığındaki toplantılarda değerlendirildi - Son Dakika

Uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum ve uygulanacak tedbirler, 81 ilde valiler başkanlığında eş zamanlı düzenlenen "uyuşturucu ile mücadele toplantıları"nda ele alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu arzının engellenmesi ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların iş birliğiyle bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Uyuşturucuyla topyekun mücadele kapsamında 15 Ocak'ta ülke genelinde 35 bin 794 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından 81 ilde dün eş zamanlı olarak valiler başkanlığında "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla düzenlenen toplantılara belediye başkanları, kaymakamlar, cumhuriyet başsavcısı, rektörler, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, sahil güvenlik komutanlığı temsilcisi, il milli eğitim müdürü, aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürü, il sağlık müdürü, çevre ve şehircilik il müdürü, tarım ve orman il müdürü, il kültür ve turizm müdürü, gençlik ve spor il müdürü, il müftüsü, Yeşilay temsilcileri ve diğer paydaşların temsilcileri katıldı.

Tedbirler gözden geçirildi

İl genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin çalışmalar ve mevcut durumun değerlendirildiği toplantılarda 2019 verileri, bir önceki yılın verileriyle kıyaslandı, alınan ve alınacak tedbirler gözden geçirildi.

Toplantılarda metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi.

Uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda riskli park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemleri kurulmasının yanı sıra cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Okullarla çevrelerinde alınan tedbirler

Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameraları kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alındı.

Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapıldı.

Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satılabilecek (tek dal) ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel kafe, oyun salonu ve internet kafe gibi yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlandı.

STK'lerle iş birliği ve bilgilendirme faaliyetleri

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ele alındı.

Uyuşturucu maddeler konusunda okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirildi.

"Uyuşturucu ile mücadele toplantıları", 22 Ocak'ta ilçelerde kaymakamlar başkanlığında düzenlenecek.