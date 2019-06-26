Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla mücadele gününde uyuşturucu tacirleri Eta'ya yakalandı
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Uyuşturucuyla mücadele gününde uyuşturucu tacirleri Eta'ya yakalandı

44 dakika önce

İSTANBUL'da düzenlenen narkotik operasyonunda bir otomobilin bagajında yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele gününde uyuşturucu tacirleri Eta'ya yakalandı, System.String[]
İSTANBUL'da düzenlenen narkotik operasyonunda bir otomobilin bagajında yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi.
DETEKTÖR KÖPEK 'ETA' MARİHUNAYI BULDU
Narkotik polisleri bir otomobilin Beyoğlu'nda bir otoparkta uzun süredir beklediğini belirleyerek otomobilde uyuşturucu madde bulunabileceği şüphesiyle operasyon düzenledi. Narkotik detektör köpeği Eta'nın katılımıyla otoparkta yapılan operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı. Detektör köpek Eta, park halindeki otomobilin çevresinde uyuşturucu madde arama çalışması yaptı. Hassas burunlu Eta'nın otomobilin bagaj kısmına vurarak tepki vermesi üzerine polis ekipleri otomobilin sürücü kapısını açarak içine girdi. Otomobilin bagajını açan Narkotik ekipleri 21 paket halinde 12 kilo marihuana ele geçirildi.
POLİSTEN KAÇMAK İÇİN DUA KİTABI
Narkotik polisleri otomobilde yaptığı aramalarda otomobilin arka camının oraya uzun zaman önce bırakıldığı değerlendirilen sayfaları birbirine yapışmış dua kitabı buldu. Polis, dua kitabının yol uygulamalarında ve çeşitli çevirmelerde şüphelilerin ekiplere kendilerini farklı göstermek için kullandıklarını düşünüyor. Polis ekipleri, uyuşturucu yüklü otomobili otoparka bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
OPERASYON DHA KAMERALARINDA
Narkotik polislerinin yaptığı operasyon DHA kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonda narkotik detektör köpeği Eta'nın otomobile tepki vermesi sonrasında polis ekiplerinin otomobilde arama yapması ve uyuşturucu maddei bulması görüntülendi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:00 Kaynak: DHA
Narkotik, Güncel
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